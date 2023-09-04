В России изобрели соляной тёплый пол

Химики из университета «Дубна» разработали инновационную и экономичную систему тёплого пола, которая использует кристаллогидраты, известные как мокрая соль, для хранения и отдачи тепла. Эта технология уникальна и не имеет аналогов в мире.

Основой этой системы является пористый материал из углеродного войлока, который отлично передаёт тепло. Кристаллогидраты, или мокрые соли, затем встроены в этот материал вместе с инфракрасным нагревательным элементом, чтобы создать модульные панели для тёплого пола.

Этот подход отличается от обычных систем, которые обычно используют парафин, более дорогой и менее эффективный материал. Кристаллогидраты, наоборот, являются дешёвыми и экологически безопасными, так как они происходят как побочный продукт при добыче металлов. Кроме того, их в России есть в избытке.

Эта новая система тёплого пола обещает быть доступной для многих, и в будущем она может быть интегрирована в умный дом, позволяя дистанционно контролировать климат в помещении и улучшать её характеристики под разные потребности.