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В России изобрели специальный беспилотник для разведки внутри зданий

Который не боится столкновения с предметами

Технополис «Эра», принимавший участие в форуме «Армия 2021» представил новый разведывательный дрон «Муха». Вероятно, устройство так называется не только из-за размеров, но и потому, что передвигается в защитном сферическом корпусе из углепластика.