В России изобрели специальный беспилотник для разведки внутри зданий

Наука и технологии
Сегодня в 22:13
В России изобрели специальный беспилотник для разведки внутри зданийКоторый не боится столкновения с предметами
Технополис «Эра», принимавший участие в форуме «Армия 2021» представил новый разведывательный дрон «Муха». Вероятно, устройство так называется не только из-за размеров, но и потому, что передвигается в защитном сферическом корпусе из углепластика.
Дрон относится к типу малых беспилотных летательных аппаратов и предназначен для разведки в затруднённых условиях: внутри любых зданий, в помещениях и даже при потере дистанционного управления. «Муха» защищён прочным сферическим корпусом из углепластика, состоящим из множества «сот», для безопасности в случае столкновений с предметами.
Сам беспилотник имеет действительно малый размер.