В России изобрели сверхчувствительный радар беспилотников

Устройство называется «Атака-Шорох» и разрабатывается российским предприятием «Росэлектроника», входящим в структуру госкорпорации «Ростех».

Радар, или обнаружитель беспилотников оснащён сверхчувствительными микрофонами, позволяющими засечь любой аппарат на большом расстоянии и определить его местонахождение.

Отмечается, что «Атака-Шорох» успешно прошёл все заводские испытания. Устройство применялось и как самостоятельная система обнаружения БПЛА по акустическому шуму, и в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников «Атака-DBS», а также в составе его мобильной версии «Атака-Трофи».