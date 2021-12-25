В России изобрели световой луч для заживления ран

В России изобрели световой луч для заживления ранЕго можно трогать руками
Как объяснил заведующий лабораторией оптических излучений БФУ имени Канта Дмитрий Шитц, специалисты ВУЗа создали световой луч, получаемый из т.н. нетермальной плазмы, к которой можно касаться руками. Такая плазма имеет температуру на уровне человеческого тела или комнатной.
Плазму получают из гелия. Три трубки генерируют три потока, на определённой дистанции они становятся одним потоком с площадью покрытия в 1 кв. см.
«Мы научились генерировать немного другой вид плазмы, которая называется нетермальная. То есть плазма, которую можем потрогать рукой. Её газовая температура относительно низкая, близка к комнатной температуре либо температуре тела человека. Таким образом, потоком этой плазмы мы можем обрабатывать кожу человека и даже открытые раны», — рассказали в БФУ.