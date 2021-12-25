В России изобрели световой луч для заживления ран

Как объяснил заведующий лабораторией оптических излучений БФУ имени Канта Дмитрий Шитц, специалисты ВУЗа создали световой луч, получаемый из т.н. нетермальной плазмы, к которой можно касаться руками. Такая плазма имеет температуру на уровне человеческого тела или комнатной.

Плазму получают из гелия. Три трубки генерируют три потока, на определённой дистанции они становятся одним потоком с площадью покрытия в 1 кв. см.

«Мы научились генерировать немного другой вид плазмы, которая называется нетермальная. То есть плазма, которую можем потрогать рукой. Её газовая температура относительно низкая, близка к комнатной температуре либо температуре тела человека. Таким образом, потоком этой плазмы мы можем обрабатывать кожу человека и даже открытые раны», — рассказали в БФУ.