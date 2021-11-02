В России изобрели технологию для очистки водоёмов без вмешательства человека

Как сообщается, сейчас для разведения рыбы и других гидробионтов — морских и пресноводных организмов, постоянно обитающих в водной среде — используются сложные и дорогостоящие в обслуживании системы из устройств замкнутого водоснабжения (УСВ). Но для решения как задач повышения объёмов разводимой рыбы, так и поддержания чистоты в водоёмах, можно использовать специальную технологию Biofloc, которая основана на применении специальной микрофлоры, способной перерабатывать токсичные отходы жизнедеятельности гидробионтов и даже превращать их в питательные вещества.

Российские учёные изменили её и обогатили специально выращенным штаммом микроорганизмов-пробиотиков. Благодаря им очистка воды для разведения и содержания гидробионтов не требует дополнительных резервуаров и дорогостоящей техники. Также специалисты разработали специальную установку для равномерного распределения бактерий в водоёме.

«Благодаря нашей бактериальной взвеcи все продукты жизнедеятельности рыбы и других организмов преобразуются в нетоксичную биомассу. Также наш состав угнетает патогены, а при попадании внутрь культивируемого организма улучшает его кишечный микробный баланс», — сообщила заместитель декана факультета «Агропромышленный» ДГТУ, профессор Ирина Ткачёва.