В России изобрели водный самокат. Как он устроен и когда появится в продаже

Новая изобретательская разработка из столицы поможет нам стать быстрее и эффективнее в подводных просторах. Недавно изобретатель получил патент на устройство, которое позволяет людям передвигаться с высокой скоростью под водой.

Подводный самокат прост по своей конструкции. Он состоит из корпуса с поясом, на котором пловец лежит, приводного вала с кареткой и гребного винта. Каретка имеет педали, которые закреплены на гайке, а приводной вал — стержень с резьбой. Вал крепится к корпусу через подшипник, что позволяет ему вращаться, в то время как пловец остаётся горизонтальным. С другой стороны вала находится гребной винт, защищённый кольцом, чтобы предотвратить повреждения лопастей.

Устройство будет работать на силе мышц. Чтобы путешествовать под водой, человек должен пристегнуться к корпусу, поставить ноги на педали каретки и двигать ногами вперёд-назад. Когда приводной вал с резьбой вращается, гайка каретки будет его раскручивать. Каретка имеет механизм, который препятствует обратному движению лопастей. Так что когда пловец выпрямит ноги, вал продолжает вращаться, но когда он сгибает ноги, вал не движется в другом направлении. Изобретатель уверен, что такое устройство позволит достичь неплохой скорости. Он предлагает его использовать в спорте или при работе с морскими сооружениями и судами.

О продаже своего изобретения автор пока что не сообщал.