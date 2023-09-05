В России изобрели VR-тренажёр для операторов беспилотников

Проект реализуется под эгидой Национальной технологической инициативы и компании Иксарус. Тренажёр оснащён джойстиком, который позволяет управлять дроном, а VR-очки по ощущениям схожи с FPV-очками, используемыми в реальных полётах.

Михаил Синакин, исполнительный директор Иксарус, подчеркнул, что электроника для тренажёра уже практически полностью готова.

В ближайшем будущем планируется добавить новый тренажёр для управления дронами, разработанный другой командой. Эта версия будет фокусироваться на детальной проработке сценариев использования БПЛА в боевых условиях.

Отметим, что данный проект имеет все шансы стать значимым шагом в подготовке квалифицированных операторов для беспилотной авиации. Он не только обеспечит высококачественное обучение, но и сделает его более доступным и эффективным.