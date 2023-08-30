В России изобрели защиту от самых маленьких боевых беспилотников

Эта система предназначена для противодействия микро- и мини-беспилотным летательным аппаратам.

Комплекс оборудован множеством современных систем: от системы управления и навигации до аккумуляторной батареи и камеры кругового обзора. Он также включает в себя съёмную ёмкость для хранения средств механического поражения беспилотных летательных аппаратов.

Одним из наиболее интересных аспектов этой разработки является метод противодействия вражеским БПЛА. Специалисты предлагают использовать механическое заклинивание электродвигателей с использованием различных материалов, таких как песок или металлические опилки.

Развёртывание комплекса возможно на открытой площадке размером 5 х 5 метров и осуществляется в вертикальном положении на опорных стойках.

Новинка может стать значимым шагом в укреплении обороноспособности России в условиях современных военных угроз.