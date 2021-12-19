В России изучают возможность введения штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19

Обо всём этом рассказала глава ведомства Анна Попова в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год». Она же отметила, что «Москва изучает аналогичный опыт разных стран по внедрению различных санкций за отказ сделать прививку».

Напомним, что ранее в октябре член-корреспондент РАН Александр Лукашев выступил с предложением начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19. Таким образом, по его мнению, можно будет добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения.

Идею Лукашева прокомментировал президент России Владимир Путин — он отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 нужно наращивать без административного давления.