В России изучили эволюцию смертельно опасного вируса

Учёные из Северо-Кавказского федерального университета и международной команды провели исследование, чтобы понять, как меняется опасный бокавирус, который может заразить детей и домашних животных. Этот вирус вызывает острое респираторное заболевание и обычно поражает маленьких детей, до 3 лет. Однако у старших детей и взрослых бокавирусная инфекция редко встречается.

Учёные сосредотачивались на изучении механизмов эволюции HBoV1 — подвида бокавируса. Они проанализировали более 800 штаммов вируса и обратили особое внимание на кодоны — это специальные «записи» в генетическом коде, которые определяют синтез белков. Исследование показало, что во всех образцах вируса кодоны были одинаковыми. Это означает, что преобладает механизм давления отбора, который формирует стабильность вируса, и случайные мутации играют меньшую роль.

Эти результаты могут быть полезны для улучшения вакцин и лекарств против этого вируса, а также для разработки специального питания для больных. Исследование поможет более эффективно бороться с бокавирусом и улучшить лечение пациентов.