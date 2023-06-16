В России изучили феномен эмиграции в фэнтези

Исследователи из Тюменского государственного университета проанализировали современные фэнтези-произведения и сделали вывод, что стремление к эскапизму за счет «воображаемой» эмиграции приобретает в них утопический характер. Работа филологов опубликована в журнале «Научный диалог».

В современной русской и зарубежной популярной литературе наблюдается стремление к изображению экзотического пространства, обладающего мифологической природой, отмечают исследователи. Ключевой мотив этих произведений — стремление уйти в мир иллюзий и испытать уникальное ощущение свободы от стереотипов.

В популярной литературе последних лет появляется своеобразный экзотический контекст, растет популярность восточного мифа. Особенно востребованы читателями произведения, в которых события разворачиваются в незнакомом пространстве, которое помогает по-новому осознать своей.

По мнению исследователей, стремление к эскапизму — избеганию неприятного, скучного в жизни — за счет симулятивной эмиграции в страны, о которых, на первый взгляд, все известно, приобретает в литературе утопический характер. Мечта о жизни в прекрасном белом городе солнца и моря, южном городе, в котором не будет привычных трудностей и неразрешимых проблем, превращается в навязчивую идею для героинь современных популярных текстов.