В России изучили, как стареют «вспомогательные» клетки мозга

Учёные из Нижегородского государственного университета исследовали старение глиальных клеток, известных как астроциты, объединяя их в сети. Глия, ранее считавшаяся «техподдержкой» нейронов, теперь признана важной для их функционирования. Эти исследования позволят разработать методы управления активностью астроцитов и нейронов в стареющем мозге.

Учёные наблюдали «общение» астроцитов, выращенных из мышиных мозговых клеток, на протяжении почти полугода. Важно, что они впервые показали, как астроцитарные сети меняются при старении, снижая передачу кальциевых сигналов между ними, что является ключевым способом их взаимодействия.

Исследователи обнаружили, что с возрастом количество астроцитов в сетях сокращается, они изолируются друг от друга, что может влиять на их взаимодействие с нейронами и работу мозга. Чтобы регулировать эти изменения, учёные предлагают использовать оптогенетику, метод, который активирует клетки с помощью световых сигналов. Они надеются, что это поможет предотвратить негативные последствия старения мозга.