В России изучили перспективы ИИ в нефтяной промышленности

Компания «ВЫГОН Консалтинг» изучила потенциал генеративного ИИ для оценки шансов на успех при разведке месторождений углеводородов (gCoS). Основная задача исследования — проверить, как ИИ справляется с обработкой и анализом геологических данных, которые обычно публикуются в неструктурированных форматах, например, в научных статьях. Результаты показали, что использование ИИ может значительно сократить время и повысить точность геологоразведочных работ.

Эксперты протестировали работу нейросетей на примере отчётов, связанных с индийской Программой лицензирования открытых площадей. ИИ проанализировал 50 статей, содержащих информацию о 830 образцах горных пород, и смог определить 95-процентную вероятность наличия нефтегазоматеринской породы с хорошими свойствами на одном из участков. При этом закрытые иностранные языковые модели, такие как Claude 3.5 Sonnet и GPT-4, показали лучшие результаты по качеству извлечения данных, чем опенсорсные и отечественные решения.

В «ВЫГОН Консалтинг» отметили, что генеративный ИИ начинает играть важную роль в геологоразведке, помогая ускорить поиск и анализ данных. В России, где ежегодно открывается около 50 новых месторождений, использование таких инструментов может быть особенно полезным, особенно в недостаточно изученных регионах. В будущем планируется дальнейшее изучение возможностей ИИ в этой сфере, чтобы повысить эффективность геологоразведочных работ и создать новые инструменты для анализа и обработки данных.