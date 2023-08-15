В России к 2024 году начнут производить раствор для линз

Компания "Окей Вижен Технологии", которая находится в особой экономической зоне "Дубна" под Москвой, начинает строительство завода для создания растворов для ухода за контактными линзами. Запуск производства планируется в 2024 году, и это позволит выпускать важные средства для ухода за линзами, включая редкий пероксидный раствор, который в России пока не производится.

"Окей Вижен Технологии" уже действует как резидент ОЭЗ "Дубна" с 2019 года и в настоящее время занимается производством контактных линз в инновационно-технологическом центре "Ломоносов". Новый завод будет специализироваться на растворах для ухода за контактными линзами, что включает в себя редкий пероксидный раствор. Площадь нового производства составит более 2000 квадратных метров, а инвестиции в проект составляют 275,3 миллиона рублей.

Пероксидный раствор играет важную роль в уходе за разными типами жестких газопроницаемых контактными линзами. Он используется для дезинфекции, очистки, удаления белковых отложений, промывания и хранения линз. Этот проект позволяет заполнить нишу в российском рынке, где такие растворы ранее не производились.

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