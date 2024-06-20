В России к 2025 году запустят производство компонентов для базовых станций

Группа компаний «Элемент» планирует начать массовое производство радиомодулей и электронных компонентов для базовых станций 4G и 5G в 2025 году. По словам представителей компании, уже достигнуты соглашения с одним из отечественных сотовых операторов о запуске контрактного производства этих компонентов. В настоящее время ведутся активные переговоры с другими федеральными и региональными операторами.

Радиомодули и электронные компоненты для базовых станций включают в себя СВЧ-транзисторы, навигационные микросхемы, специализированные процессоры связи и другие элементы, необходимые для приёма, передачи и обработки радиосигналов. Эти компоненты предназначены для усиления и преобразования радиосигналов, что объясняет их важность на рынке телекоммуникаций.

Компания «Элемент» видит этот сегмент рынка как перспективный и маржинальный и планирует стать значимым участником в данной отрасли. Производство компонентов будет организовано на нескольких предприятиях, входящих в группу, расположенных в различных регионах России, с активным участием Томского государственного университета в разработке технологий.

Эти шаги направлены на создание научно-производственного кластера, с целью разработки современных радиомодулей и поддержки импортозамещения в отечественной телекоммуникационной отрасли.