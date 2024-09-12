В России к 2026 году создадут замену импортному устройству для создания чипов

Минпромторг России запустил проект по созданию установки для отмывки и сушки SMIF-контейнеров, используемых для кремниевых пластин. На эти работы выделено 476,8 миллиона рублей, как сообщает портал госзакупок. SMIF-контейнеры помогают хранить и переносить полупроводниковые пластины, сохраняя их чистоту.

Установка будет предназначена для групповой обработки SMIF-контейнеров и кассет с пластинами диаметром 150 и 200 миллиметров. Её разработкой займётся Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, а на выполнение работ отведено два с половиной года. Представитель Минпромторга отметил, что эта установка критически важна, так как она обеспечит высокий уровень чистоты во время производственного процесса.

В министерстве добавили, что такие установки будут полезны для компаний, как «Микрон», «Исток им. Шокина», и НИИС им. Седакова. По их оценкам, спрос на установки составит не менее 10 единиц к 2030 году. При этом комплектующие должны быть отечественного производства, однако источник в микроэлектронике уточнил, что чаще всего оборудование для подобных установок закупается в Китае.