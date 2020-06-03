В России к 2028 году доля современных вооружений может достигнуть 90%

”К 2028 году в войсках округа должно быть не менее 90% современной техники. Сейчас её доля составляет порядка 60%. Судя по темпам поставок, эта задача будет успешно решена”, — рассказал Жидко в рамках интервью, данном газете "Красная звезда”. При этом он также отметил, что командование округа в первую очередь хочет подготовить профессионалов, способных использовать новейшую технику.

Стоит напомнить, что чуть ранее уже сообщалось о том, что доля современного оружия на “балансе” Вооруженных сил РФ до конца текущего года должна составить примерно 70% — именно такая задача была поставлена перед российской армией президентом страны Владимиром Путиным.