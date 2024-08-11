В России к осени подорожают бюджетные ноутбуки

На российском рынке ожидается рост цен на ноутбуки до 10% к началу осени. Основная причина — подорожание комплектующих, таких как жёсткие диски и оперативная память. Сейчас цена на бюджетные ноутбуки может вырасти из-за увеличения стоимости этих ключевых элементов, сообщил сотрудник одного из ритейлеров.

По словам представителя компании «Марвел-Дистрибуции», в июле 2024 года средняя цена ноутбука составила около 62 тысяч рублей, что не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако, с ростом цен на комплектующие производители вынуждены пересматривать стоимость готовой продукции, особенно это затрагивает устройства в низком ценовом сегменте. В более дорогих моделях влияние удорожания компонентов на конечную цену менее заметно, так как остальные детали, такие как процессоры и видеокарты, стоят значительно дороже.

Источники также указывают на рост цен в сегменте ноутбуков стоимостью от 50 до 70 тысяч рублей, популярных среди школьников и студентов. Первые партии таких устройств уже поступили в Россию и скоро появятся в продаже. Основной причиной повышения цен является удорожание комплектующих на мировом рынке, особенно оперативной памяти и накопителей. В то же время, сложности в расчётах между российскими продавцами и китайскими экспортёрами могут дополнительно увеличить стоимость ноутбуков.