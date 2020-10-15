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В России камера обнаружила подозреваемого, приспустившего медицинскую маску в метро
Сюжет достойный “Черного зеркала”
В сети появилась информация о том, что система распознавания лиц московского метро обнаружила подозреваемого, приспустившего медицинскую маску в метро. Таким образом, система распознала человека, который “обнажил” свое лицо буквально на мгновение.
29-летний Марат Нурмамедов находился в розыске после того, как, предположительно, устроил аварию со смертельным исходом и сбежал с места ДТП, сообщает Telegram-канал Mash. Пока Нурмамедов “бегал”, на него успели завести уголовное дело сразу по двум статьям: за совершение ДТП и оставление в опасности.
Накануне вечером его все же удалось найти благодаря системе распознавания лиц московского метро. Парень в черном капюшоне привлек внимание камеры в переходе на станции "Некрасовка". Затем, приспустив маску на подбородок, позволил системе распознать его в короткий срок, после чего полиция взяла его под стражу.