В России камера обнаружила подозреваемого, приспустившего медицинскую маску в метро

29-летний Марат Нурмамедов находился в розыске после того, как, предположительно, устроил аварию со смертельным исходом и сбежал с места ДТП, сообщает Telegram-канал Mash. Пока Нурмамедов “бегал”, на него успели завести уголовное дело сразу по двум статьям: за совершение ДТП и оставление в опасности.

Накануне вечером его все же удалось найти благодаря системе распознавания лиц московского метро. Парень в черном капюшоне привлек внимание камеры в переходе на станции "Некрасовка". Затем, приспустив маску на подбородок, позволил системе распознать его в короткий срок, после чего полиция взяла его под стражу.