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В России камеры начнут выявлять преступников по тату и походке
Соответствующую систему планируют запустить в 2021 году
Издание РБК опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что в России камеры начнут выявлять преступников по тату и походке. Известно, что разработкой данной системы занимаются специалисты Министерства внутренних дел.
Кроме того, разрабатываемая система сможет распознавать человека по лицу, голосу, а также радужной оболочке глаза. Предполагается, что поиск преступников будет происходить в несколько этапов. Так, на первом этапе специалисты будут загружать в систему все данные, найденные о злоумышленнике. Далее компьютер, основываясь на полученных материалах, в числе которых как отпечатки пальцев, так и биологические образцы, покажет потенциальных нарушителей для последующего анализа криминалиста.
Сообщается, что запуск системы запланирован на конец следующего года.