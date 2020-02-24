В России камеры начнут выявлять преступников по тату и походке

Кроме того, разрабатываемая система сможет распознавать человека по лицу, голосу, а также радужной оболочке глаза. Предполагается, что поиск преступников будет происходить в несколько этапов. Так, на первом этапе специалисты будут загружать в систему все данные, найденные о злоумышленнике. Далее компьютер, основываясь на полученных материалах, в числе которых как отпечатки пальцев, так и биологические образцы, покажет потенциальных нарушителей для последующего анализа криминалиста.

Сообщается, что запуск системы запланирован на конец следующего года.