В России кандидат в депутаты использовал Tinder для сбора голосов

На профиль кандидата в депутаты в Tinder наткнулась читательница “Открытых медиа”. 25-летний Виталий Лебедев в своей анкете предоставил биографическую информацию, а также попросил оказать ему поддержку на предварительном голосовании «Единой России». Лебедев объяснил, что анкету в Tinder разметил в качестве эксперимента. Кроме того, кандидат в депутаты считает, что таким образом у него больше шансов быть замеченным избирателем, так как приложение выдает пару, полагаясь на геолокации.