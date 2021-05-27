В России кандидат в депутаты использовал Tinder для сбора голосов
На профиль кандидата в депутаты в Tinder наткнулась читательница “Открытых медиа”. 25-летний Виталий Лебедев в своей анкете предоставил биографическую информацию, а также попросил оказать ему поддержку на предварительном голосовании «Единой России». Лебедев объяснил, что анкету в Tinder разметил в качестве эксперимента. Кроме того, кандидат в депутаты считает, что таким образом у него больше шансов быть замеченным избирателем, так как приложение выдает пару, полагаясь на геолокации.
Лебедев намерен занять должность депутата Госдумы от «Единой России» по столичному Перовскому одномандатному избирательному округу. В издании «Открытые медиа» отмечают, что на посту депутата мужчина планирует внедрить закон о легализации частных военных кампаний. Помимо прочего он намерен ввести российских миротворцев на линию разграничения между ДНР и Украиной.