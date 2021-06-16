В России хотят легализовать порно с помощью Госуслуг

Правда, в качестве верификации возраста пользователей было предложено использовать данные Госуслуг. Если быть точнее, то государственную систему идентификации граждан (ЕСИА) — именно с её помощью пользователи авторизуются на главном госпортале.

Как пишет издание Коммерсантъ, порнографию хотят разделить на два типа: «не запрещенную законом» и «незаконную». В числе вторых окажутся детская порнография, «явно оскорбительная» (например, изнасилования) и т.д.

«Не запрещенной законом» эксперты предложили называть порнографию, которая представляется в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».