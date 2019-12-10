В России хотят отменить НДС для производителей техники

”Нам нужно предоставление пятидесятипроцентного авансирования при поставках отечественной продукции. Мы просим отменить нам НДС хотя бы на пять лет”, — рассказал Сахненко в рамках проходящей конференции "Электроника в России: будущее отрасли".

Что интересно, помимо льгот и послаблений для разработчиков, представитель “Ростеха” также упомянул, что России следует требовать от разработчиков программного обеспечения, которому присвоен статус отечественного, адаптации своего продукта к работе на базе процессоров российской разработки.