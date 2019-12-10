Наука и технологии
Сегодня 20:28
В России хотят отменить НДС для производителей техники
При этом Минпромторг выступает против данной инициативы
Индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации "Ростех" Сергей Сахненко выступил с предложением отменить уплату НДС для разработчиков и производителей различного рода электроники. Помимо этого он предложил ввести различные льготы и квотирование для подобных предприятий, на что получил ответ от Минпромторга, что ведомство выступает против обнуления НДС.
”Нам нужно предоставление пятидесятипроцентного авансирования при поставках отечественной продукции. Мы просим отменить нам НДС хотя бы на пять лет”, — рассказал Сахненко в рамках проходящей конференции "Электроника в России: будущее отрасли".
Что интересно, помимо льгот и послаблений для разработчиков, представитель “Ростеха” также упомянул, что России следует требовать от разработчиков программного обеспечения, которому присвоен статус отечественного, адаптации своего продукта к работе на базе процессоров российской разработки.