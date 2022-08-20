В России хотят принудительно лицензировать западные фильмы и игры для борьбы с пиратством

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В России хотят принудительно лицензировать западные фильмы и игры для борьбы с пиратствомТакой законопроект внесли в Госдуму
В Государственную Думу на рассмотрение внесли законопроект, предлагающий принудительно лицензировать фильмы и другую видеопродукцию, игры и книги и музыку, недоступные в России.
Автор проекта, депутат Андрей Кузнецов уверен, что законопроект поможет не только обеспечить доступ россиян к «культурным ценностям», но и поможет бороться с пиратством. По его мнению, владельцы авторских прав слишком ими злоупотребляют, поэтому принудительное лицензирование поможет с этим бороться.
Такая мера может применяться «только в отношении правообладателей из недружественных стран или лиц, находящихся под их влиянием».
При этом ведущие российские видеосервисы с подобной инициативой не согласны, потому считают, что это как раз легализует пиратство.