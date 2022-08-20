В России хотят принудительно лицензировать западные фильмы и игры для борьбы с пиратством

Автор проекта, депутат Андрей Кузнецов уверен, что законопроект поможет не только обеспечить доступ россиян к «культурным ценностям», но и поможет бороться с пиратством. По его мнению, владельцы авторских прав слишком ими злоупотребляют, поэтому принудительное лицензирование поможет с этим бороться.

Такая мера может применяться «только в отношении правообладателей из недружественных стран или лиц, находящихся под их влиянием».

При этом ведущие российские видеосервисы с подобной инициативой не согласны, потому считают, что это как раз легализует пиратство.