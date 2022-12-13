В России хотят разблокировать Twitter? Депутат Госдумы направил в Роскомнадзор такое предложение

22:19, 13 декабря 2022
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В России хотят разблокировать Twitter? Депутат Госдумы направил в Роскомнадзор такое предложениеНо подробностей мало
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачёв направил в Роскомнадзор запрос с просьбой проверить, возможно ли в России снять блокировку с Twitter.
Фото: Cnbc.com
Текст запроса не приводится.
Отмечается, что на соцсеть блокировка была наложена 4 марта 2022 года из-за распространения фейковой информации о проходящей на Украине спецоперации.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: