В России хотят тестировать на грипп всех, у кого есть симптомы ОРВИ

По словам руководителя, оперативный штаб принял решение использовать такую же схему для выявления гриппа, какую использовали во время пандемии коронавируса.

Для этого есть все возможности. Тестов отечественного производства достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.

«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», — подчеркнула Анна Попова.