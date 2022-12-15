В России хотят тестировать на грипп всех, у кого есть симптомы ОРВИ

02:35, 15 декабря 2022
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В России хотят тестировать на грипп всех, у кого есть симптомы ОРВИСообщила глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом и правительством предложила начать тестирование на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.
Фото: Birtnestiold.blogspot.com
По словам руководителя, оперативный штаб принял решение использовать такую же схему для выявления гриппа, какую использовали во время пандемии коронавируса.
Для этого есть все возможности. Тестов отечественного производства достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.
«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», — подчеркнула Анна Попова.