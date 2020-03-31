В России хотят "ухудшить" доступ к некоторым зарубежным сервисам на время карантина

Также депутат рассказал, что операторы связи должны в первую очередь, наравне с российскими решениями, отдавать приоритет зарубежным компаниям, которые платят налоги в России. В то же время предлагается снижать скорость доступа к таким сервисам как Facebook, Twitter, заблокированному на территории России Telegram.

”Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными”, — заявил Горелкин.