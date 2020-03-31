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В России хотят "ухудшить" доступ к некоторым зарубежным сервисам на время карантина
Таким как Facebook и, сюрприз-сюрприз, Telegram
В сети появилась информация о том, что депутат фракции “Единая Россия” Антон Горелкин выступил с инициативой, согласно которой в России хотят “ухудшить” доступ к некоторым зарубежным сервисам на время карантина. По словам чиновника, подобное решение было принято на основании того, что интернет-провайдеры должны отдавать приоритет российским сервисам из-за слишком сильной нагрузки на сети.
Также депутат рассказал, что операторы связи должны в первую очередь, наравне с российскими решениями, отдавать приоритет зарубежным компаниям, которые платят налоги в России. В то же время предлагается снижать скорость доступа к таким сервисам как Facebook, Twitter, заблокированному на территории России Telegram.
”Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными”, — заявил Горелкин.