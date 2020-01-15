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В России хотят усилить слежку за звонками из-за телефонных мошенников
В этот момент где-то плачет один Сноуден
Как стало известно, ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выступила с предложением, в рамках которого оговаривается возможность внедрения в России новой системы, призванной бороться со спамом и телефонными мошенниками. Самое интересное, что согласно данной инициативе телефонные звонки будут подвержены еще большей слежке со стороны государства.
По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, ФАС следует разработать, а в дальнейшем и внедрить, так называемый цифровой отпечаток звонков — цифровой сертификат с системой шифрования. Таким образом, если ведомство поддержит инициативу, в России у каждого звонка будет свой отпечаток, который можно будет без труда отследить.
Глава ассоциации заявил, что данные меры необходимы в связи с созданием нового способа обмана клиентов банков, в рамках которого мошенники представляются сотрудниками банка, после чего обманным путем вымогают необходимые для воровства данные клиентов.