В России хотят узаконить онлайн-продажу рецептурных лекарств

Законопроект был разработан для того, чтобы отработать механизмы и обеспечить дистанционную продажу рецептурных препаратов. Сейчас в интернете можно купить только безрецептурные средства.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сказано в сообщении Кабмина.