В России хотят узаконить онлайн-продажу рецептурных лекарств

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В России хотят узаконить онлайн-продажу рецептурных лекарствЗаконопроект одобрен Кабмином
Правительство России одобрило законопроект по проведению эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Об этом сказано на официальном сайте Правительства.
Законопроект был разработан для того, чтобы отработать механизмы и обеспечить дистанционную продажу рецептурных препаратов. Сейчас в интернете можно купить только безрецептурные средства.
«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сказано в сообщении Кабмина.
Источник:Прайм
Автор:Андрей КадуковТеги: