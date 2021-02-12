В России хотят ввести цифровой налог для иностранных ИТ-компаний

По мнению Мизулиной, на сегодняшний в стране сложилась достаточно странная ситуация. Так, иностранные технологические компании получают прибыль от деятельности в России, но при этом также «нарушают законодательство нашей страны, ущемляют права и свободы российских пользователей сети, позволяют распространяться запрещенным материалам» и не уплачивают налоги в пользу российской казны.

ТАСС пишет, что член общественной палаты призвала ввести для иностранных соцсетей и поисковых систем цифрового налог, который равнялся бы 3-5% от прибыли. При этом, с помощью нового закона, компании хотят вынудить создать в стране юридические лица или представительства.