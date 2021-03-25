В России хотят ввести регистрацию в соцсетях по паспорту

Об этом сообщает издание “Коммерсант”, ссылаясь на проект приказа ведомства. Напомним, что с 1 марта в России начали действовать поправки к закону “О персональных данных”, в рамках которых операторы данных должны предоставить пользователям возможность выбирать, какую личную информацию о себе они разрешают собирать и эксплуатировать публично.

Начать собирать согласия у пользователей должны 1 июля. Отмечается, что мессенджеры, соцсети и другие платформы могут использовать для этого свои сервисы или же воспользоваться в этих целях государственной единой информационной системой (ЕИС). Причем последняя обязывает указывать ФИО, реквизиты паспорта, место жительства, номер телефона и электронную почту. Впоследствии эти данные подвергнутся проверке через “Госуслуги”. Кроме того, в определенных случаях, они могут быть переданы другим ведомствам.