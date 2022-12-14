В России хотят ввести штрафы в 3% от выручки компании за утечку персональных данных

По его словам, ситуация с утечками сложилась непростая. Отсюда и решение о введении оборотных штрафов — зависящих от выручки компании. Для некоторых организаций это ощутимые суммы. Коснётся эта мера тех компании, которые допустили утечку данных дважды.

Но при этом могут быть послабления или власти ограничатся только фиксированным штрафом. Так может быть, если компания прошла сертификацию и аттестацию всей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности. Также могут быть послабления в случаях, если организация компенсировала для 2/3 клиентов ущерб от утечки.

По мнению Шадаева, настолько существенный штраф должен мотивировать компании вкладывать больше средств в свои системы безопасности.

«Очень серьёзная проблема с утечкой персональных данных. Действительно, это сложная ситуация. Есть позиция, что давайте штрафовать. Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Очень серьёзные штрафы — до 3% от оборота предусмотрено, если компания не обеспечивает сохранность данных», — отметил Максут Шадаев.