В России хотят ввести штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах

Согласно документу, подготовленному ведомством, подобные транспортные средства должны будут быть выделены в отдельную категорию участников движения. При этом в случае, если электросамокат будет ехать там же, где передвигаются пешеходы, то для него будет выставлено ограничение в 20 км/ч. В случае же, если водитель находится в алкогольном опьянении, ему будет запрещено использовать подобный вид транспорта на любом виде дорог.

Стоит отметить, что за несоблюдение столь простых правил, предусмотрено наказание по “пешеходным” статьям КоАП 12.29 и 12.30, за которые предусмотрен штраф в размере от 500 до 1,500 рублей.