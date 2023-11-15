В России хотят заставить банки возвращать клиентам часть денег, украденных мошенниками

Согласно этому предложению, банки будут обязаны возмещать клиентам часть средств, похищенных мошенниками со счетов. Это мера направлена на стимулирование кредитных организаций к более эффективному выстраиванию системы кибербезопасности.

В банковском сообществе данное предложение вызвало удивление, а юристы считают инициативу труднореализуемой и малополезной.

Представители кредитных организаций настаивают на необходимости общей ответственности, включая сотрудничество с правоохранительными органами и регуляторами.

По данным Центрального Банка России, в 2022 году у россиян было похищено 14.2 млрд рублей, а в 2023 году ожидается увеличение этой суммы до 19 млрд рублей.

В августе 2023 года банк Тинькофф уже запустил сервис по возврату средств, украденных телефонными мошенниками, используя систему фрод-мониторинга, усиленную ИИ-технологией.