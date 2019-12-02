В России компьютеру поручат расставлять бронетехнику на поле боя

Так, если верить людям, имеющим доступ к новейшим разработкам российской армии, искусственный интеллект принимает решение, основываясь как на аппаратном анализе тактической обстановки вокруг, так и на особенностях ландшафта местности, информации о погоде и возможностях внутренних войск и войск противника. В качестве положительных качеств новейшей разработки называется способность вырабатывать точные решения в считанные секунды, в то время как человеку на то же самое требуется достаточно продолжительное количество времени.

Что интересно, уже сейчас известно, что конечное принятие решений о дальнейших действиях военные не доверили искусственному интеллекту — этим, как и прежде, будет заниматься человек в лице командира.