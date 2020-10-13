В России коронавирус был найден в смывах поверхностей в транспорте

В то же время, в продуктах питания образцы коронавирусной инфекции не были обнаружены. Однако исследования, на сегодняшний день, продолжаются.

В России, за все время, было выявлено порядка 1 326 178 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них вылечилось 1 031 785 человек, а умерло 22 966. За последние сутки было зафиксировано 13 868 заболевших.