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В России коронавирус был найден в смывах поверхностей в транспорте
А также больницах и торговых объектах
В Роспотребнадзоре провели исследования смывов с объектов окружающей среды для выявления в них COVID-19. В результате коронавирус был найден в смывах поверхностей в транспорте, больницах, а также торговых объектах.
Всего проведено более 100 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции. Из них выявлено 134 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб.
В то же время, в продуктах питания образцы коронавирусной инфекции не были обнаружены. Однако исследования, на сегодняшний день, продолжаются.
В России, за все время, было выявлено порядка 1 326 178 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них вылечилось 1 031 785 человек, а умерло 22 966. За последние сутки было зафиксировано 13 868 заболевших.