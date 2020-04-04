В России коронавирус начнут лечить по ОМС

Об этом стало известно благодаря заявлению пресс-службы администрации Санкт-Петербурга. Так, на амбулаторное лечение коронавируса из фонда ОМС будет выделено порядка 1,1 млрд рублей. Напомним, что ранее данные деньги были рассчитаны на профилактические медицинские цели. ”За счет средств ОМС теперь будет оплачиваться специализированная медицинская помощь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, к которым относится коронавирусная инфекция COVID-19”, — указано в заявлении.

Напомним, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге зафиксировано 171 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе заразилось 15 человек.