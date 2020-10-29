В России коронавирус сравнили с "испанкой"

”Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении”, — поделился профессор с изданием РИА Новости.

В то же время, по мнению специалиста, эпидемический потенциал выше у коронавирусной инфекции, чем у обычного гриппа. На это намекает высокий индекс распространения. Именно в этой связи COVID-19 с легкостью распространился и повлек за собой пандемию.

В России за все время пандемии, коронавирусом заболели 1 563 976 человек. Из них вылечилось 1 171 301, тогда как умерло 26 935. 29 октября было зафиксировано 17 717 новых случаев инфицирования.