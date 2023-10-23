В России космические ракеты хотят обклеить рекламой

Это может стать новым источником дохода как для федерального бюджета, так и для госкорпорации Роскосмос. По оценкам последней, потенциальный доход от таких проектов может составить до 200 млн рублей ежегодно от рекламы на космической технике и до 5 млн рублей от наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Исследования, проведенные специалистами Роскосмоса, показали заинтересованность в такой рекламе со стороны крупных российских банков и страховых компаний.

Предполагается, что прибыль от деятельности по установке рекламы будет делиться поровну между федеральным бюджетом и специальными резервными фондами Роскосмоса.

В документе также отмечается, что госкорпорация получит полномочия по заключению договоров на установку рекламы, а проведение рекламных кампаний в сочетании с космическими программами поможет популяризировать космическую деятельность, привлечь молодежь в отрасль и получить дополнительные средства для развития инновационных программ и проектов.