В России лазеры используют для ремонта арктических кораблей

Судя по опубликованным данным, установка для ремонта арктических кораблей способна создавать металлические детали из различных порошковых материалов, при этом сам процесс формирования производится при помощи лазера. В рамках изготовления необходимых деталей специалистами применяется наплавка — ее качество становится еще выше после того, как в дело “вступает” особый квантовый генератор.

”Технология лазерного изготовления деталей из порошковых материалов позволяет оперативно получать высокопрочные элементы с самой разнообразной геометрией. Мы можем создавать одно изделие из нескольких разных материалов, благодаря чему сложность изделий практически не ограничена. Стоимость деталей, произведенных при помощи лазерной установки, получается ниже, чем при изготовлении деталей на обычных станках”, — заявили авторы технологии. При этом они также добавили, что полученные в результате детали будут не только дешевле, но и более быстрыми в производстве.