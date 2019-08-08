В России легализовали сбор денег в интернете

Причем инвестирование может происходить совершенно различными способами: как путем предложения ценных бумаг, так и утилитарных цифровых прав. Согласно новому закону, физическое лицо, не имеющее квалификацию инвестора, ограничен суммой в 600 тыс рублей в год при инвестировании через онлайн-платформы.

Центробанк России уже успел отметить, что закон в будущем сможет помочь малому и среднему предпринимательству найти источники для финансирования на самых ранних стадиях жизненного цикла бизнеса. По мнению ведомства, это в свою очередь приведет к развитию и других не-банковских способов привлечения инвестиций.