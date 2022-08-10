В России легализовали скачивание порно с торрентов

Изначально его вовсе обвиняли в распространении порнографии, так как система торрентов устроена таким образом, что каждый скачивающий является ещё и раздающим. Но Верховный суд счёл его невиновным.

Изначально суд нижестоящей инстанции постановил, что в действиях Мухина отсутствовал состав преступления. Но его решение попыталась оспорить Генпрокуратура. Они оперировали тезисом, что прекращение уголовного преследования в его адрес «исказило суть правосудия».

Но по итогу Верховный суд оставил мужчину невиновным. Высшая инстанция указал, что в его показаниях говорится, что он «практически сразу удалил» злосчастный ролик. А это значит, что Мухин «как таковой цели распространения этого файла он не преследовал».