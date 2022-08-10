В России легализовали скачивание порно с торрентов

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В России легализовали скачивание порно с торрентовА ведь изначально за это могли призвать к уголовной ответсвенности
В Сети появилась информация о свежем решении Верховного суда Российской Федерации. Он постановил отменить уголовное преследование россиянина Павла Мухина за скачивание порнофильмов на свой компьютер.
Изначально его вовсе обвиняли в распространении порнографии, так как система торрентов устроена таким образом, что каждый скачивающий является ещё и раздающим. Но Верховный суд счёл его невиновным.
Изначально суд нижестоящей инстанции постановил, что в действиях Мухина отсутствовал состав преступления. Но его решение попыталась оспорить Генпрокуратура. Они оперировали тезисом, что прекращение уголовного преследования в его адрес «исказило суть правосудия».
Но по итогу Верховный суд оставил мужчину невиновным. Высшая инстанция указал, что в его показаниях говорится, что он «практически сразу удалил» злосчастный ролик. А это значит, что Мухин «как таковой цели распространения этого файла он не преследовал».