В России легализуют майнинг криптовалют

В Госдуму внесли новую версию законопроекта о легализации майнинга криптовалют. Законопроект определяет, кто имеет право заниматься майнингом и как будет контролироваться этот вид деятельности. Согласно документу, майнингом смогут заниматься российские компании и индивидуальные предприниматели, а физические лица, соблюдая установленные лимиты энергопотребления, смогут это делать без включения в реестр.

Одним из ключевых моментов законопроекта является необходимость предотвращения использования цифровой валюты для легализации доходов из преступной деятельности. Майнеры будут обязаны предоставлять информацию об операциях с цифровой валютой органам контроля, что поможет предотвратить преступные схемы. Законопроект также предусматривает расширение полномочий Росфинмониторинга для эффективного контроля за оборотом цифровых валют.

Депутаты подчёркивают, что законопроект не ограничивает использование цифровых валют только на российской информационной инфраструктуре. Однако он предусматривает возможность запрета майнинговой деятельности в определённых регионах по решению правительства. Это вызовет обсуждение условий и ограничений этого запрета для развития майнинговой отрасли.