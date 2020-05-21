В России людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу обяжут соблюдать двухнедельную самоизоляцию

Учитывая тот факт, что мэрия Москвы намерена тестировать на антитела примерно 70 тыс человек в неделю, количество таких людей может исчисляться десятками тысяч. При этом в решениях Клинического комитета рассматривается три варианта развития событий после проведения теста:

если был получен отрицательный результат, т.е. отсутствовал контакт с вирусом или отсутствуют антитела в значимом количестве, пациенту дадут рекомендацию соблюдать общие для всех правила, но не станут изолировать

если показатель IgM (острая фаза течения болезни) > 1, то пациента обяжут соблюдать самоизоляцию 2-3 недели

если показатель IgM < 1, показатель IgG (устойчивый иммунитет к вирусу) ≥ 10, то пациенту придется соблюдать самоизоляцию в течение 2 недель

При этом нашлись эксперты, которые усомнились в необходимости соблюдения столь жестких мер: ”По факту если нет IgM, а есть IgG, то это говорит о перенесенной инфекции как минимум месяц назад, то есть иммунитет сформировался. И человек, который имеет параметры IgG больше 10 и не имеет IgM, является тем, кого можно кидать и в огонь, и в воду”, — рассказал главный врач медцентра “Лидер-Медицина” инфекционист Евгений Тимаков.