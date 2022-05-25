В России майнеров не будут освобождать от налогов

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В России майнеров не будут освобождать от налоговЭто грозит бюджету
В России отозвали версию законопроекта о майнинге, согласно которой должны были создать федеральный реестр участников майнинга, освобождающий их от таможенной регистрации оборудования и уплаты налогов.
В Госдуме рассмотрят новую версию законопроекта, не предполагающую создание указанного реестра. Также майнеры будут обязаны регистрироваться как ИП или самозанятые, если потребляемая ими электроэнергия превышает государственные лимиты.
Авторы законопроекта объяснили свою позицию тем, что если освободить лайнеров от уплаты налогов, это приведёт к расходам федерального бюджета.