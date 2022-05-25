В России майнеров не будут освобождать от налогов

В Госдуме рассмотрят новую версию законопроекта, не предполагающую создание указанного реестра. Также майнеры будут обязаны регистрироваться как ИП или самозанятые, если потребляемая ими электроэнергия превышает государственные лимиты.

Авторы законопроекта объяснили свою позицию тем, что если освободить лайнеров от уплаты налогов, это приведёт к расходам федерального бюджета.