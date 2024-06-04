В России майнинг переквалифицируют в экономическую деятельность

По сообщению замдиректора департамента финансовой политики Минфина Османа Кабалоева, данный вопрос уже прорабатывается в Министерстве экономического развития, и инициатива получила поддержку других ведомств.

Цель данной инициативы — легализовать майнинг и вывести его из «серой» зоны. Это позволит майнерам зарегистрироваться как законные предприятия, получать налоговые льготы, а также упростит планирование нагрузки на электросети и увеличит собираемость налогов.

Прежде чем присвоить майнингу код ОКВЭД, необходимо принять соответствующий закон о регулировании добычи криптовалют, что ожидается в 2024 году.

По оценкам BitRiver, стоимость добытой криптовалюты в России в 2022 году могла достичь $5 млрд, а после 2025 года отрасль способна приносить бюджету порядка 50 млрд рублей ежегодно.