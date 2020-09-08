В России McDonald's начал тестировать систему распознавания лиц для определения температуры посетителей
Об этом сообщило издание Rusbase, ссылаясь на пресс службу представителей сети. Отмечается, что первое устройство для удаленного измерения температуры было установлено в Москве. В пресс-службе компании поделились:
На входе в «Макдоналдс» на Менделеевской в тестовом режиме установлено решение от VisionLabs Thermo, которое применяется для замера температуры всех входящих на предприятие людей. Это сделано для обеспечения безопасности наших гостей и сотрудников, которая является для нас безусловным приоритетом
Примечательно, что новая система способна выявлять температуру одновременно 40 посетителей в кадре, тогда как максимальная погрешность данного измерения составляет лишь 0,2 C°. В случае выявления человека с повышенной температурой система информирует об этом сотрудников в служебном чате. Как заявили в компании, персональные данные клиентов в рамках работы данной системы не собираются и не хранятся.