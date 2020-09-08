В России McDonald's начал тестировать систему распознавания лиц для определения температуры посетителей

Примечательно, что новая система способна выявлять температуру одновременно 40 посетителей в кадре, тогда как максимальная погрешность данного измерения составляет лишь 0,2 C°. В случае выявления человека с повышенной температурой система информирует об этом сотрудников в служебном чате. Как заявили в компании, персональные данные клиентов в рамках работы данной системы не собираются и не хранятся.