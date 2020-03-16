В России медицинские маски можно будет купить в сети пиццерий

О данной инициативе заявил в своем Facebook-аккаунте основатель компании Федор Овчинников. По его словам, абсолютно все заведения “Додо Пицца” уже сейчас оснащены всем необходимым.

”Санитайзеры, защитные маски и бутилированную воду можно будет заказать в наших пиццериях по себестоимости вместе с доставкой пиццы на нашем сайте, в мобильном приложении, через колл-центр. Мы ничего не будем зарабатывать на продажи этих товаров. Мы постараемся за счет наших объемов и эффективной логистики, закупить товары по самым минимально низким в текущих условиях ценам. Стоимость доставки на дом будет окупаться за счет пиццы”, — написал предприниматель в своем аккаунте на Facebook.