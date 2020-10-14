Наука и технологии
Сегодня 08:28
В России места в очереди за новенькими iPhone 12 начали продавать в сети
Больше всего удивляют цены данной услуги
Накануне вечером состоялся анонс новеньких iPhone 12 и в России начался традиционный балаган: места в очереди за новыми смартфонами появились в продаже в сети.
Прямо сейчас на сервисе бесплатных объявлений “Авито” можно найти множество предложений по всей России, передает РИА Новости. Так, журналистам удалось найти объявление, в котором пользователь предлагает услугу по “вставанию в очередь” в re:Store на Тверской за один, два и три дня до официального старта продаж. За это он просит 50,000, 100,000 и 150,000 рублей соответственно.
Напомним, что самый дешевый iPhone (iPhone 12 mini на 64 ГБ) в России обойдется в 69,990 рублей, в то время как самый дорогой (iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ) оценен уже в 139,990 рублей. Предзаказ iPhone 12 и 12 Pro стартует уже с 21 октября 2020 года, а iPhone 12 mini и 12 Pro Max можно будет предзаказать с 6 ноября.