В России места в очереди за новенькими iPhone 12 начали продавать в сети

Прямо сейчас на сервисе бесплатных объявлений “Авито” можно найти множество предложений по всей России, передает РИА Новости. Так, журналистам удалось найти объявление, в котором пользователь предлагает услугу по “вставанию в очередь” в re:Store на Тверской за один, два и три дня до официального старта продаж. За это он просит 50,000, 100,000 и 150,000 рублей соответственно.