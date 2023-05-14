В России мобильные номера могут закончиться раньше SIM-карт

При этом часть экспертов считает, что мы имеем дело с «потенциальным цунами». Проблема в том, что немало номеров, которыми не пользуются в течение длительного времени, перепродаются новым владельцам.

А это влечёт множество проблем. Начиная от потенциального доступа к вашим мессенджерам и заканчивая попаданием вашего номера, привязанного к сервисам, в чёрный список из-за использования его для спама.

Это также означает, что не стоит удивляться, если в один прекрасный день ваш свежекупленный номер будет заблокирован большинством абонентов. Всё дело в его прошлой «жизни».